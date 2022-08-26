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Карпин: не знаю, стоит ли Захарян 15 млн евро, я же не Transfermarkt

Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: РФС
"Не знаю, стоит ли он этих денег, я же не Transfermarkt. Будет ли играть Захарян в "Челси", зависит от тренера, он его покупает, а под какую позицию и какие функции, тут только Тухелю известно", - приводит слова Карпина "РБК Спорт".

Напомним, вчера в российских СМИ появились слухи, что "Челси" готов активировать опцию выкупа Захаряна, которая составляет 15 млн евро. Позже эту информацию подтвердили и в английских СМИ. Кроме того, агент футболиста Павел Андреев так же заявил, что стороны близки к завершению сделки.

В текущем сезоне на счету Захаряна пять матчей в РПЛ, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 млн евро. В этому году Арсену исполнилось 19 лет.

"Динамо" после 6 туров РПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команда Славиши Йокановича встретится с "Пари НН". Арсен Захарян поехал вместе с остальными партнерами на эту встречу.


Карпин Захарян Динамо Челси Российские трансферы
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