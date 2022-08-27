"Ежов и Горшков в "Спартаке"? Я у них спрашивал, но ответа не получил. Они сказали, что не знают. Просто "Спартак" отправил в "Крылья Советов" запрос, но эта информация и так была в общем доступе", - цитирует Зиньковского "Матч ТВ".
Напомним, ранее появилась информация, что "Спартак" сделал официальный запрос в "Крылья Советов" по стоимости Горшкова и Ежова. Позже сообщалось, что возможные трансферы игроков заморожены в связи со сменой руководства красно-белых.
Юрий Горшков играет за "Крылья Советов" с 2020 года. В июне он продлил с самарским клубом контракт до лета 2025 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел за "Крылья" 6 матчей в РПЛ, в которых не отмечался результативными действиями.
Роман Ежов также защищает цвета "Крыльев" с 2020 года. Его контракт с самарцами рассчитан до 2025 года. В сезоне-2022/23 24-летний полузащитник сыграл в 6 матчах, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.
Зиньковский рассказал, что обсуждал с Горшковым и Ежовым слухи об их переходе в "Спартак"
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский признался, что говорил с бывшими партнерами Юрием Горшковым и Романом Ежовым об их возможных трансферах в его клуб.
Фото: РПЛ