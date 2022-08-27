Как сообщает источник, у клуба существуют огромные финансовые проблемы, поскольку Республика Башкортостан так и не предоставила гарантий финансирования даже на текущий сезон. Кроме того, сообщается, что деньги на последний выезд команды в Ярославль на матч с "Шинником" клубу пришлось занимать у уфимского волейбольного клуба "Урал".
"Уфа" занимает 12-е место после семи туров Первой лиги. В активе уфимцев восемь набранных очков. Недавно команду возглавил бывший член тренерского штаба Сергея Юрана в "Химках" Денис Попов, под руководством которого "Уфа" сыграла вничью с "Волгарем" и сегодня, 27 августа проиграла "Шиннику" (0:3).
Источник: Sport24
СМИ: "Уфа" близка к снятию с нынешнего розыгрыша Первой лиги из-за финансовых проблем
"Уфа" может прекратить выступления в Первой лиге.
Фото: ФК "Уфа"