"Цорн сказал, что закрытие на базе - инициатива игроков "Локомотива"? Моя! Я ляпнул. Сказал: "Может, пора бы закрыться на базе". И нас закрыли. Неделя была тяжелая, неприятная. Из-за чего? Просто тренируешься и делать больше нечего. В бильярд играем, у нас есть на базе", - приводит слова Баринова "СЭ".
Напомним, сегодня "Локомотив" разгромил на своем поле "Оренбург" (5:1). Хет-триком отметился форвард "железнодорожников" Иван Игнатьев, который ранее не забивал за клуб. По одному мячу забили Гирано Керк и Антон Миранчук.
Ранее игроки "Локомотива" оказались закрыты на базе клуба в Баковке после ничейного результата с "Крыльями Советов" в 5-м туре (1:1). После этого красно-зеленые сначала разгромили "Химки" (3:0), а сегодня обыграли "Оренбург".
Баринов рассказал, что закрытие игроков на базе "Локомотива" было его инициативой
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, как появилась идея о закрытии игроков команды на базе.
Фото: ФК "Локомотив"