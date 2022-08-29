– Мяч под футболкой во время празднования гола? На этой неделе я узнал, что стану отцом. Это полностью был сюрприз для меня и супруги. Сейчас я просто лопаюсь от счастья. Это была моя мечта. И теперь я в предвкушении, ожидании и нетерпении одновременно. И, если честно, в связи с этой новостью очень хотелось забить и отпраздновать таким образом. Хорошо сделанная работа – это когда получается абсолютно всё на всех участках поля. Поэтому важно было сыграть на ноль. Я не тот человек, который забивает в каждом матче. Поэтому для меня особо памятны такие моменты, – приводит слова Родригао "Матч ТВ".
"Урал" и "Зенит" встречались между собой в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги. Матч закончился крупной победой гостей из Санкт-Петербурга со счётом 4:0. Голы забивали Малком (дубль), Андрей Мостовой и Родригао. Все забитые мячи пришлись на второй тайм. "Зениту" потребовалось 22 минуты, чтобы оформить четыре гола в ворота команды из Екатеринбурга, которую теперь возглавляет Виктор Ганчаренко. Родригао был признан лучшим игроком матча. По итогам семи туров "Зенит" занимает привычное первое место, а "Урал" замыкает турнирную таблицу с одним очком, добытым в Воронеже, в гостевом матче с "Факелом" (0:0). В следующем туре "Зенит" сыграет в гостях со "Спартаком", "Урал" отправится к "Динамо".
Родригао: сейчас я просто лопаюсь от счастья
Защитник "Зенита" Родригао подвёл итоги матча с "Уралом" (4:0) и заодно рассказал об ожидании ребёнка.
Фото: ФК "Зенит"