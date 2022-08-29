– Болельщики "Спартака" должны спросить тренера и клуб, беспокоит ли их будущее Шамара. Мы просто опечалены происходящим в клубе. Болельщики любят Шамара, потому что он большой профессионал, отличный игрок и всегда отдаёт всего себя за "Спартак". Самый важный вопрос – каково мнение клуба по данной ситуации? Сейчас это самый важный вопрос для нас, – цитирует Портегу "Чемпионат".
Шамар Николсон провёл весь матч последнего (седьмого) тура против "Факела" на скамейке запасных. В текущем сезоне Шамар принял участие в пяти играх московского "Спартака". Николсон появился в стартовом составе на матч первого тура с "Ахматом" и был заменён в перерыве. После этого он выходил на поле исключительно на замену – против "Оренбурга", "Урала", "Сочи" и "Динамо". В играх против "Краснодара" и "Факела" на поле не появлялся. За прошлый сезон ямайский форвард забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги результативными действиями не отмечался.
Агент Николсона: мы просто опечалены происходящим в клубе
Агент Ненад Портега, представляющий интересы Шамара Николсона, обратился к "Спартаку" и его болельщикам после трансфера Бальде Кейта.
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