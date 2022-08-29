– Завтра днём Виллиан прилетит в Москву для подписания контракта с ЦСКА, – цитирует Сауэя "Sport24".
Виллиан Роша является воспитанником клубов "Фламенго" и "Ботафого". В "Портимоненсе" игрок перешёл из клуба под названием "Кова Пьедаде" летом 2019 года. За предыдущий сезон на его счету 26 матчей, один гол и три результативные передачи. В текущем сезоне сыграл в четырёх играх, результативными действиями пока не отметился.
Агент Роши сообщил, когда Виллиан подпишет контракт с ЦСКА
Представитель защитника "Портимоненсе" Виллиана Роши Леонардо Сауэя сказал, когда его клиент окажется в Москве и подпишет контракт с ЦСКА.
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