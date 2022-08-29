Напомним, ЦСКА в гостях играл против "Ростова" в матче 7-го тура РПЛ. Встреча закончилась нулевой ничьей. Возмущения ЦСКА вызвал эпизод на 36-й минуте, когда Данил Глебов в борьбе за мяч возможно попал ногой по ноге Федора Чалова, который после этого упал на газон. Все это происходило в штрафной площади хозяев, но арбитры встречи не увидели повода для назначения одиннадцатиметрового.
После этого матча ЦСКА сохранил за собой третье место в турнирной таблице РПЛ, но отпустил на несколько очков вперед "Спартак". В активе красно-синих теперь 14 очков. "Ростов" отстает от "армейцев" на одно очко и делит с "Сочи" и "Динамо" 5-7 строчки в таблице.
Источник: Sport24
ЦСКА отправил запрос в ЭСК РФС по эпизоду с Чаловым в штрафной площади "Ростова"
ЦСКА принял решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию по неназначенному в ворота "Ростова" (0:0).
Фото: скриншот трансляции Матч ТВ