"Человек предполагает, господь располагает". В "Химках" высказались о возможном возвращении Юрана

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что Сергей Юран может вернуться в подмосковный клуб.

Фото: ФК "Химки"





"Возвращение Юрана? Сейчас не могу прокомментировать, потому что этого вопроса нет в повестке дня. В "Химках" вариант возвращения Юрана не обсуждали. Насчет того, возможно ли это, - человек предполагает, господь располагает. Больше по этому поводу не могу ничего сказать", - цитирует Терюшкова



После увольнения Юрана химчане потерпели три поражения от "Ахмата", "



Ближайший матч химчане проведут в среду, 31 августа. На своем поле подмосковный коллектив примет " Ранее СМИ сообщили, что на этой неделе "Химки" могут отправить в отставку с поста главного тренера Николая Писарева. Основным кандидатом на эту должность называется Сергей Юран, которого уволили из клуба 3 недели назад."Возвращение Юрана? Сейчас не могу прокомментировать, потому что этого вопроса нет в повестке дня. В "Химках" вариант возвращения Юрана не обсуждали. Насчет того, возможно ли это, - человек предполагает, господь располагает. Больше по этому поводу не могу ничего сказать", - цитирует Терюшкова Sport24 После увольнения Юрана химчане потерпели три поражения от "Ахмата", " Локомотива " и "Сочи" с общим счетом 2:10. В таблице чемпионата России "Химки" занимают 11-е место, имея в своем активе 7 очков.Ближайший матч химчане проведут в среду, 31 августа. На своем поле подмосковный коллектив примет " Краснодар " в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России.