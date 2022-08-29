Ранее пресс-служба столичного клуба сообщила, что Зиньковский в матче с "Факелом" (4:1) получил повреждение связок плечевого сустава. Ориентировочный срок восстановления - 3 недели.
"Конечно, парень очень толковый. Но его пока в стартовом составе мало ставят, пользуются его услугами только в резерве. Жаль, что Зиньковский еще не разошелся полностью и уже сломался. Очень обидно. Думаю, что "Спартаку" будет нелегко без него", - цитирует Кавазашвили "СЭ".
Полузащитник Антон Зиньковский перешел "Спартак" этим летом. В составе красно-белых 26-летний футболист провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.
Завтра, 30 августа, "Спартак" на своем поле примет "Крылья Советов" в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России. 4 сентября в Москве красно-белые встретятся с "Зенитом" в матче 8-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Кавазашвили: жаль, что Зиньковский еще не разошелся полностью и уже сломался
Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили отреагировал на новость о травме полузащитника красно-белых Антона Зиньковского.
Фото: ФК "Спартак"