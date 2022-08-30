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Депутат Журова – о Захаряне в "Челси": это не было бы предательством полгода назад

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о вероятности перехода полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: ТАСС
"Переход Захаряна в "Челси" предательство или нет? Тяжелый вопрос. Если бы вы его задали полгода назад, то, конечно же, нет, это не было бы предательством… Если мы откинем политику и будем говорить только про спорт, то такой переход совершенно нормален для спортсмена, но сейчас все смешалось", - цитирует депутата Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что Захарян входит в сферу интересов "Челси". Агент 19-летнего хавбека Павел Андреев подтвердил, что переговоры по трансферу его клиента находятся на финальной стадии. Позднее сообщалось об угрозе срыва сделки из-за трудностей с переводом средств москвичам. "Челси" собирается найти способ решить проблему и для этого свяжется с московским клубом.


Захарян Журова Челси Динамо Российские трансферы
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