"Переход Захаряна в "Челси" предательство или нет? Тяжелый вопрос. Если бы вы его задали полгода назад, то, конечно же, нет, это не было бы предательством… Если мы откинем политику и будем говорить только про спорт, то такой переход совершенно нормален для спортсмена, но сейчас все смешалось", - цитирует депутата Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что Захарян входит в сферу интересов "Челси". Агент 19-летнего хавбека Павел Андреев подтвердил, что переговоры по трансферу его клиента находятся на финальной стадии. Позднее сообщалось об угрозе срыва сделки из-за трудностей с переводом средств москвичам. "Челси" собирается найти способ решить проблему и для этого свяжется с московским клубом.
Депутат Журова – о Захаряне в "Челси": это не было бы предательством полгода назад
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о вероятности перехода полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: ТАСС