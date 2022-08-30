"Мы не против переноса матча, потому что после этой встречи нам лететь на кубковую игру в Ростов. Конечно, нам хотелось бы получить ещё один свободный день. Но всё зависит от решения РФС", — цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" хотел договориться о переносе встречи с "Оренбургом" с 11-го на 10 сентября. Это связано с тем, что 14-го числа подопечным Сергея Семака предстоит сыграть против "Крыльев Советов", а через 3 дня - с "Динамо" в Кубке России.
Спортдиректор "Оренбурга": мы не против переноса матча с "Зенитом"
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев отреагировал на информацию о желании руководства "Зенита" перенести их матч 9-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"