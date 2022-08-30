– С Кейта Бальде познакомились, виделись на тренировке, успели пообщаться. Я не следил за его командой, но посмотрел нарезки. Он обладает высокой квалификацией, я думаю, поможет нам. Сможет ли он зарешать в матче с "Зенитом"? По первому впечатлению кажется, что да, он может зарешать матч с "Зенитом". Он сказал, что намерен здесь брать титулы? Главное – он нацелен на результат. Повторюсь, он обладает высокой квалификацией, – приводит слова Литвинова "Metaratings".
Бальде Кейта перешёл в "Спартак" на прошлой неделе и пока не успел сыграть за новый клуб. На матч седьмого тура с "Факелом" вместе с командой он не отправился, проводил индивидуальную тренировку в Москве. Кейта перешёл в "Спартак", в качестве свободного агента. Его последним клубом является итальянский "Кальяри". Сенегальский нападающий уже бывал в России – летом 2022 года в рамках Чемпионата мира по футболу. Сборная Сенегала проводила один из своих матчей на "Открытии Банк Арена" и обыграла в нём сборную Польши со счётом 2:1. На этом же стадионе "Спартак" сыграет с "Зенитом" уже в это воскресенье, 4 сентября.
Литвинов: Бальде может зарешать матч с "Зенитом"
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов оценил новичка красно-белых Бальде Кейта.
Фото: ФК "Спартак"