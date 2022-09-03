- Видел ли я слова Ковача о том, что его не пригласили на матч? Это всё неправда. Его приглашали? Да. У Егора Титова спросите. Звали ли Ковалевски? Нет. Что за история с не приехавшим перед первым матчем Видичем? Там проблемы у него какие-то личного характера возникли. Самое главное - мы доставили удовольствие болельщикам, которые не приходят на официальные игры, - передает слова Аленичева Metaratings.ru.
Ранее чешский экс-полузащитник московского "Спартака" Радослав Ковач в резкой форме возмутился тем, что организаторы матча легенд красно-белых и петербургского "Зенита" не пригласили его принять участие в игре. Встреча состоялась 2 сентября и завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1 благодаря голам Романа Павлюченко и Александра Ширко после того, как опорник сине-бело-голубых Игорь Денисов открыл счет.
"Пошли они на ###!" Ковач резко отреагировал на то, что его не пригласили на матч легенд "Спартака" и "Зенита"
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Аленичев - о резких словах Ковача: это всё неправда, его приглашали на матч легенд. У Титова спросите
Экс-полузащитник "Спартака" Дмитрий Аленичев опроверг слова чешского экс-хавбека красно-белых Радослава Ковача, заявившего, что его не пригласили на матч легенд с "Зенитом".
Фото: "Спорт-Экспресс"