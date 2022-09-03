- "Спартак" при Абаскале неплохо смотрится. Сейчас будет проверка на прочность - "Зенит", "Ростов", "Локомотив". Тяжелый отрезок: если "Спартак" пройдет его с минимальными очковыми потерями, то можно будет говорить, что сможем составить конкуренцию "Зениту". Но давайте будем откровенными, думаю, "Зенит" выиграет чемпионат. Из российских клубов иностранцы уезжали, а питерцы, наоборот, приобретали, - цитирует Аленичева "Чемпионат".
Московский "Спартак" после семи сыгранных туров Российской премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 1 очко. 4 сентября в рамках 8 тура РПЛ красно-белые принимают "Зенит" на своем поле, в последующих турах им предстоит встретиться с "Ростовом" на выезде и "Локомотивом" на своем поле. Перед встречей с "железнодорожниками" "Спартак" сыграет также домашний матч группового этапа Кубка России с воронежским "Факелом".
Аленичев: сейчас у "Спартака" тяжелый отрезок. При минимуме очковых потерь сможем составить конкуренцию "Зениту"
Экс-полузащитник и экс-главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал турнирную ситуацию красно-белых в чемпионате России.
Фото: ФК "Спартак"