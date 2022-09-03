"В последнее время мы живем как цыгане. Переезжаем из города в город. После "Локомотива" улетели не домой, а к "Ахмату". Затем мы летим на матч с "Зенитом", потом будем вынуждены лететь на игру с "Ростовом", потом мы снова не сможем вернуться домой, а полетим в Нижний Новгород. Но там же все "великие". РФС — это объединение равноправных субъектов. Я предельно возмущен этим!" - приводит слова Еремякина "Матч ТВ".
Напомним, "Оренбург" сегодня на своем поле переиграл "Химки" в матче 8-го тура РПЛ. Победу хозяевам поля принесли голы Сычевого и Марина (дубль). После этой победы команда Марцела Лички поднялась на десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ближайшие три матча в РПЛ и Кубке России "Оренбург" проведет в гостях. В следующем туре команда сыграет с "Зенитом". Встреча пройдет 11 сентября. При этом в октябре оренбуржцы проведут шесть матчей, из которых только один будет гостевым.
"Живем как цыгане. Я предельно возмущен!" Президент "Оренбурга" раскритиковал календарь команды
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин недоволен календарем его команды на старте сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"