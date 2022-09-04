"Не понимаю, почему такой результат. Руководство после игры сказали, что надо было выигрывать. Что тут еще сказать? Возможно, есть смысл заехать на базу. Но мы это не обсуждали", — цитирует игрока "СЭ".
Напомним, "Локомотив" сегодня на своем поле принимал грозненский "Ахмат" в рамках 8-го тура Российской Премьер-лиги. Подопечные Йозефа Циннбауэра сравняли счет в первом тайме, но пропустили второй мяч на 63-й минуте встречи. Сегодняшнее поражение стало для москвичей вторым к ряду.
Мампасси: не понимаю, почему проиграли "Ахмату", - есть смысл заехать на базу
Защитник "Локомотива" Марк Мампасси поделился впечатлениями от поражения в матче против "Ахмата" в матче 8-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"