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Мостовой: надеюсь, "Зенит" будет побеждать "Спартак" постоянно

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой после победы над "Спартаком" выразил надежду, что петербуржцы продолжат обыгрывать красно-белых.
Фото: ФК "Зенит"
Сине-бело-голубые одержали волевую победу над красно-белыми со счетом 2:1. Мостовой стал автором победного гола в ворота москвичей на 60-й минуте встречи. Также Андрей был признан лучшим игроком встречи.

"Сколько "Зенит" еще будет побеждать "Спартак"? Надеюсь, постоянно", - цитирует Мостового Sport24.

После этого матча "Зенит" набрал 20 очков и единолично возглавляет таблицу Российской Премьер-лиги (РПЛ). На 3 очка подопечные Сергея Семака опережают ЦСКА и "Краснодар". "Спартак", имея в активе 16 очков, располагается на 5-й строчке.


Мостовой Ан Зенит Спартак
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