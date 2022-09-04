Сине-бело-голубые одержали волевую победу над красно-белыми со счетом 2:1. Мостовой стал автором победного гола в ворота москвичей на 60-й минуте встречи. Также Андрей был признан лучшим игроком встречи.
"Сколько "Зенит" еще будет побеждать "Спартак"? Надеюсь, постоянно", - цитирует Мостового Sport24.
После этого матча "Зенит" набрал 20 очков и единолично возглавляет таблицу Российской Премьер-лиги (РПЛ). На 3 очка подопечные Сергея Семака опережают ЦСКА и "Краснодар". "Спартак", имея в активе 16 очков, располагается на 5-й строчке.
Мостовой: надеюсь, "Зенит" будет побеждать "Спартак" постоянно
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой после победы над "Спартаком" выразил надежду, что петербуржцы продолжат обыгрывать красно-белых.
Фото: ФК "Зенит"