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Дюков - о версии об увольнении Юрана из "Химок" за попытку организовать договорную игру: нужны доказательства и факты

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал информацию об увольнении главного тренера "Химок" Сергея Юрана за попытку организации договорного матча.
Фото: РБК
- Информация, что Юрана убрали из "Химок" из-за попытки организовать договорной матч? Вы задайте вопрос клубу. Это решение клуба. Мы не назначаем тренеров, и не увольняем. Будем ли мы это проверять? Если у вас есть какая-то информация и факты, то проведем проверку. Вы знаете, что в СМИ что только не пишут. Если проверять каждую игру… Нужны доказательства и факты. На основании, что кто-то что-то сказал, это невозможно, - передает слова Дюкова Sport24.

Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран был уволен со своей должности после 4 тура Российской премьер-лиги, под его руководством команда набрала 7 очков в 4 стартовых матчах. Одной из версий причин неожиданного увольнения специалиста, появившихся в инфопространстве, стала информация о том, что в прошедшем сезоне Юран якобы пытался договориться с руководством "Ростова" о "сдаче" матча 29 тура в обмен на 6 очков в сезоне-2022/2023 для спасения красно-черных от вылета. Игра закончилась поражением "Химок" со счетом 1:2, подмосковный клуб по итогам чемпионата попал в стыковые матчи, в которых переиграл "СКА-Хабаровск" (0:1, 3:0). После увольнения Юрана красно-черные потерпели 5 поражений подряд во всех турнирах и успели сменить пришедшего вместо Сергея главного тренера Николая Писарева на Спартака Гогниева.


РФС Химки Юран Дюков
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