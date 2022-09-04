- Не знаю, почему меня никто не может закрыть на поле, ха-ха, - передает слова Клаудиньо Sport24.
В матче 8 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Зенит" (1:2) 25-летний атакующий полузащитник гостей Клаудиньо вышел на замену на 66 минуте. До этого футболист пропустил 3 матча чемпионата и 1 матч Кубка России из-за травмы бедра, полученной в выездной игре 4 тура РПЛ с "Ахматом". Защитник "Спартака" Даниил Денисов был заменен за 2 минуты до выхода бразильца на поле.
Ранее журналист Илья Казаков написал в своем телеграм-канале, что Денисов закрыл Клаудиньо в проигранном "Спартаком" со счетом 0:4 матче за Суперкубок России, в котором бразильский хавбек отметился голевой передачей.
Клаудиньо: не знаю, почему меня никто не может закрыть на поле
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо поделился эмоциями от возвращения на футбольное поле после полученной травмы.
Фото: ФК "Зенит"