"Ожидания от матча с "Ростовом"? Надо побороться за очки, будем стараться сегодня их заработать", - цитирует функционера "СЭ".
Ранее "Ростов" и "Торпедо" опубликовали стартовые составы на очную встречу. Столичный коллектив потерпел 6 поражений в первых семи матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги. "Автозаводцы" располагаются в зоне прямого вылета из элитного дивизиона.
Геркус считает, что "Торпедо" поборется за очки в игре с "Ростовом"
Президент "Торпедо" Илья Геркус поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ против "Ростова".
Фото: ФК "Торпедо"