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Геркус считает, что "Торпедо" поборется за очки в игре с "Ростовом"

Президент "Торпедо" Илья Геркус поделился ожиданиями от матча восьмого тура РПЛ против "Ростова".
Фото: ФК "Торпедо"
"Ожидания от матча с "Ростовом"? Надо побороться за очки, будем стараться сегодня их заработать", - цитирует функционера "СЭ".

Ранее "Ростов" и "Торпедо" опубликовали стартовые составы на очную встречу. Столичный коллектив потерпел 6 поражений в первых семи матчах нынешнего сезона Российской Премьер-лиги. "Автозаводцы" располагаются в зоне прямого вылета из элитного дивизиона.


Геркус Локомотив Ростов
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