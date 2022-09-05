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Геркус - о судействе в матче "Торпедо" - "Ростов": нет слов, мы обезмолвлены

Президент "Торпедо" Илья Геркус прокомментировал судейство в матче 8-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом".
Фото: ФК "Торпедо"
"Автозаводцы" уступили донскому клубу со счетом 0:1.

В компенсированное ко второму тайму время арбитр встречи Ян Бобровский назначил пенальти в ворота "автозаводцев". Вратарь "Торпедо" Егор Бабурин дважды взял пенальти - сначала от Егора Голенкова, а затем от Николая Комличенко, но Бобровский дважды зафиксировал выход вратаря с линии ворот и дважды дал перебить пенальти, с третьей попытки Максим Осипенко все же реализовал удар с точки.

"Вы когда?нибудь такое видели? Охарактеризовать стиль судейства мы затрудняемся. Можем ли назвать это убийством? Мы никак это не можем назвать. Мы думаем, но не знаем. У нас нет слов. Мы обезмолвлены", - цитирует Геркуса Матч ТВ.


Геркус Торпедо Ростов
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