"Я не считаю, что Чистяков проиграл конкуренцию. Он начал сезон в стартовом составе, потом заболел ангиной. Команда сейчас выигрывает, понятно, что состав никто не будет менять. Если он в тренировочном процессе докажет, что сильнее Ловрена — будет играть. Тем более Ловрен небезгрешен", - цитирует Талаева "Спорт день за днем".
Напомним, в нынешнем сезоне Чистяков только дважды выходил на поле в матчах РПЛ, проведя на поле в общей сложности около 90 минут. Контракт защитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 млн евро.
Дмитрий Чистяков выступает за "Зенит" с 2020 года, когда петербуржцы арендовали его из "Ростова". Летом прошлого года клуб выкупил защитника на полноценной основе. В прошлом сезоне в активе Дмитрия 37 матчей во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.
Агент Чистякова: если он докажет, что сильнее Ловрена - будет играть
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, прокомментировал положение его клиента в клубе.
Фото: ФК "Зенит"