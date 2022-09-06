"Локомотив" может усилиться 22-летним бразильским полузащитником Педриньо, сообщают СМИ. По данным источника, "железнодорожники" близки к подписанию контракта с игроком, выступающим в аренде от "РБ Брагантино" за "Америку".
В текущем сезоне на счету Педриньо 34 матча за "Америку" во всех турнирах, 8 забитых мячей и 3 голевых передачи. Ранее игрок выступал за другие бразильские клубы - "Оэсте" и "Атлетико Паранаэнсе". Его трансферная стоимость по оценке портала Transfermarkt составляет 1,8 миллиона евро.
Источник: "СЭ"
СМИ: "Локомотив" близок к подписанию бразильского хавбека Педриньо
По данным источника, московский "Локомотив" может подписать контракт с 22-летним полузащитником Педриньо, выступающим за клуб бразильской Серии А "Америка".
Фото: ФК "Америка"