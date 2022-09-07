"Кузьмичевым интересовались "Спартак" и "Динамо"? Интересовались Ваней все ведущие российские клубы, за исключением ЦСКА и "Краснодара". "Локомотив" же, во-первых, начал следить за игроком раньше всех — буквально после первых трех его матчей в РПЛ. А во-вторых, сделал наиболее конкретное предложение", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, сегодня стало известно, что Кузьмичев продолжит карьеру в "Локомотиве". На протяжении трех предыдущих сезонов 21-летний защитник выступал в составе "Урала". По данным СМИ, сумма компенсации, которую "железнодорожники" заплатили клубу из Екатеринбурга, составила 1 млн евро
"Локомотив" после 8-ми туров имеет в активе 9 очков и занимает 9-е место в таблице Российской Премьер-лиги.
Агент Кузьмичева объяснил, почему новичок "Локомотива" не перешел в "Спартак"
Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника Ивана Кузьмичева, высказался о причинах выбора футболистом "Локомотива" в качестве нового клуба.
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