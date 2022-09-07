По данным источника, такая мера связана с задолженностью, которую имеет казанский клуб перед агентом полузащитника Александра Ломовицкого. Летом футболист на правах аренды до конца сезона перешел в "Химки".
Ранее заседание палаты по разрешению споров приняло решение удовлетворить претензию к "Рубину". Клуб не выплатил представителю Ломовицкого агентские выплаты.
Ломовицкий вышел на поле в восьми матчах "Химок" в новом сезоне Российской Премьер-лиги, записал на свой счет гол и две результативные передачи.
Источник: "СЭ"
СМИ: РФС запретит "Рубину" регистрировать новичков за долги перед агентом Ломовицкого
Российский футбольный союз может наложить в отношении "Рубина" запрет на регистрацию новичков.
Фото: ФК "Химки"