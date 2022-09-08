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Стало известно условие, при котором контракт Мевли со "Спартаком" будет продлен автоматически

Защитник Миха Мевля перешел в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
Словенец подписал с красно-белыми контракт по схеме "1+1".

По информации источника, опция продления соглашения будет автоматически активирована, только если Мевля проведет как минимум 90% матчей.

С лета прошлого года Мевля защищал цвета турецкого "Аланьяспора".

До этого словенец играл в России за "Ростов", "Зенит" и "Сочи". Всего он провел за российские клубы 141 матч, отметившись восемью голами и двумя результативными передачами.

"Спартак" занимает 6-е место в таблице РПЛ, набрав в 8 матчах 16 очков.

Источник: РБ Спорт


Мевля Спартак
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