Словенец подписал с красно-белыми контракт по схеме "1+1".
По информации источника, опция продления соглашения будет автоматически активирована, только если Мевля проведет как минимум 90% матчей.
С лета прошлого года Мевля защищал цвета турецкого "Аланьяспора".
До этого словенец играл в России за "Ростов", "Зенит" и "Сочи". Всего он провел за российские клубы 141 матч, отметившись восемью голами и двумя результативными передачами.
"Спартак" занимает 6-е место в таблице РПЛ, набрав в 8 матчах 16 очков.
Источник: РБ Спорт
Стало известно условие, при котором контракт Мевли со "Спартаком" будет продлен автоматически
Защитник Миха Мевля перешел в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"