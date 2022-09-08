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Гладышев: каждый день теперь подкалываем Захаряна этим "Челси"

Нападающий "Динамо" Ярослав Гладышев рассказал об отношении команды к несостоявшемуся переходу Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: ФК "Динамо"
– Тухеля выгнали, Паршивлюк сразу начал: "Заха, куда вы с ним теперь поедете?" Про Загреб ему говорили, что "Челси" проиграл только потому, что не подписал его. Даже была полуаналитика, что вместо Зиеша он смотрелся бы лучше. Каждый день теперь подкалываем его этим "Челси". Было, наверное, уже вообще всё. Задевает ли его это? Не, тоже смеётся со всеми. Спокойно работает дальше, – приводит слова Гладышева "Metaratings".

В конце лета 2022 года московское "Динамо" официально сообщило о том, что в клуб приходило официальное предложение по трансферу полузащитника Арсена Захаряна от "Челси". Лондонский клуб хотел подписать игрока, но возникли сложности с переводом финансовых средств на счёт "Динамо". Захарян пока продолжает выступать за московский клуб и сегодня (9 сентября) сыграет на выезде против "Сочи" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. "Сочи" идут на седьмом месте, "Динамо" – на четвёртом.


Динамо Гладышев Захарян Челси
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