"Вообще меня посещали такие мысли, когда мне стукнуло 24-25. Футболист всего несколько лет активно играет в хорошей форме. За это время хотелось бы попасть в сборную. Возможно, в грузинскую. Общался ли с федерацией на эту тему? Нет. Родители говорят: подождем этот сезон. Жду, обратит ли внимание Карпин?. Можно и так сказать", - цитирует Мелкадзе "РБ Спорт".
Георгий Мелкадзе выступает за "Сочи" с января этого года. С того момента форвард сыграл за сочинцев 21 матч, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. До этого нападающий выступал за "Спартак", "Ахмат", "Тамбов" и "Тосно".
Последней сборной, в которую вызывался Мелкадзе была молодежная сборная России, за которую он провел 16 матчей, забив восемь мячей. В этом году Георгию исполнилось 25 лет. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 800 тысяч евро.
Мелкадзе заявил, что может сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за Грузию
Форвард "Сочи" Георгий Мелкадзе поделился мыслями о возможном выступлении за сборную Грузии.
Фото: ФК "Сочи"