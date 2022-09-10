Как сообщили в пресс-службе химчан, Глушаков получил травму в матче предыдущего тура РПЛ с "Оренбургом" (1:3).Отмечается, что футболист провел не полный тренировочный цикл на неделе.
Матч "Химки" - "Крылья Советов" состоится сегодня, 10 сентября, на "Арене Химки". Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым, арбитр ВАР - Евгений Кукуляк.
Денис Глушаков в текущем сезоне провел 9 матчей во всех турнирах в составе "Химок", результативными действиями 35-летний футболист в этих играх не отметился.
Источник: Sport24
В "Химках" объяснили отсутствие Глушакова в стартовом составе на матч с "Крыльями Советов"
Стала известна причина отсутствия полузащитника "Химок" Дениса Глушакова в стартовом составе на игру 9-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Химки"