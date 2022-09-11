"Какой предел у меня? Не люблю так загадывать. Не могу сказать, что забью 15-20 мячей, потому что я максимум за сезон забивал семь мячей. Но семью-восемью голами до зимы я буду доволен", – передает слова нападающего "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне Мелкадзе вышел на поле в девяти матчах Российской Премьер-лиги, записав себе в актив 4 забитых мяча и голевую передачу.
9 сентября "Сочи" на своем поле оказался сильнее "Динамо", Мелкадзе стал автором первого гола южан.
Сочинцы занимают 4-е место в таблице национального чемпионата, на их счету – 16 очков.
Георгий Мелкадзе: буду доволен, если до зимы забью 7-8 голов в РПЛ
Форвард "Сочи" Георгий Мелкадзе рассказал, сколько голов хочет забить к зимней паузе в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"