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Бывший главный тренер "Факела" Василенко высказался о причинах поражения в игре 7 тура РПЛ со "Спартаком"

Бывший главный тренер "Факела" Олег Василенко рассказал о разгромном поражении от "Спартака" (1:4) в матче 7-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
– Почему после 1:0 в первом тайме команда рассыпалась и пропустила четыре? При 1:2 включились и играли на половине поля соперника, оказывали давление. При потере сразу вступали в отбор, собирали подборы. На 94-й минуте нарвались на контратаку – если бы наш защитник Дашаев сделал лишний шаг к Промесу… 50 сантиметров – и гола бы не было. Четвертый мяч: "Спартак" разыграл на фланге на третьего, наш игрок не пошел за Квинси. Из-за этого линия обороны сместилась, и Рыбус остался один на дальней штанге. Небольшие задержки в переключениях решают такие эпизоды. Не допусти мы те мелкие помарки – проиграли бы 1:2. Было бы обидно, но говорили бы, что сыграли достойно. Но мы не хотели проигрывать, и потому я заменил защитника Суслова на полузащитника Мастерного. Мы рисковали, так как хотели вытащить матч – и потому в дополнительное время пропустили два мяча, – цитирует Василенко "Sport24".

Игра седьмого тура Российской премьер-лиги между "Факелом" и "Спартаком" состоялась в Воронеже, 27 августа 2022 года. На перерыв воронежская команда уходила, ведя в счёте – на 23-й минуте гол забил центральный защитник Аслан Дашаев. Во втором тайме забивал только "Спартак" – забивали Роман Зобнин на 51-й минуте, Даниил Денисов на 57-й, Квинси Промес на 94-й и Мацей Рыбус на 96-й. В следующих турах "Факел" уступил "Зениту" в Кубке России (0:2) и "Ахмату" в "Пари НН" (1:3). Руководство клуба приняло решение расстаться с главным тренером Олегом Петровичем Василенко, который работал с командой ровно два года и вывел "Факел" в РПЛ. Первый же матч без него завершился домашней победой над московским "Локомотивом" – 2:0. Голы забивали Морозов и Квеквескири. Следующие два матча "Факела" пройдут в гостях – со "Спартаком" в Кубке России и с "Сочи" в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. "Сочи" в предыдущем туре обыграл дома "Динамо" со счётом 2:1. Для "Динамо" это стало первым поражением в текущем чемпионате.


Факел Спартак Василенко
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