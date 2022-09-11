– "Краснодар" выглядел очень плохо с ЦСКА. Я сыграл не очень хорошо: на первых минутах получил неприятный удар по ноге, затем меня заменили в перерыве. Согласен ли я с тремя пенальти в наши ворота? Это футбол, но судья убил, назначив три пенальти. Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за ту игру, которую мы показали. В следующем туре дома играем с "Химками". Обещаю, что сыграем лучше, чем в матче с ЦСКА, – приводит слова Баньяца "Чемпионат".
Матч ЦСКА – "Краснодар" прошёл 10 сентября в рамках девятого тура Российской премьер-лиги. До начала игры у обеих команд было одинаковое количество очков – и те, и другие шли в верху турнирной таблицы. Счёт в матче с первого назначенного пенальти открыл Хорхе Карраскаль, затем вторый 11-метровый удар реализовал Фёдор Чалов. На перерыв ЦСКА ушёл, побеждая со счётом 2:0. В начале второго тайма Кристиан Рамирес отыграл один мяч, но после с ещё одного пенальти забил Хесус Медина. На 90-й минуте четвёртый гол в ворота Матвея Сафонова забил Адольфо Гайч, вышедщий на замену. Матч судила бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Баньяц был заменён в перерыве.
Баньяц – об исходе матча ЦСКА – "Краснодар": судья убил игру, назначив три пенальти
Полузащитник "Краснодара" Михайло Баньяц прокомментировал причины поражения команды в игре с ЦСКА (1:4).
Фото: ФК "Краснодар"