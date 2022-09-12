"Пока нет такого механизма, чтобы наказать сборную за участие в товарищеском матче… Считаю, что никаких санкций для Боснии и Герцеговины за участие в товарищеском матче не будет.
На Боснию идет давление со всех сторон. Надеюсь, они смогут выдержать такой накал страстей, и матч состоится. Но давление беспрецедентное", - цитирует депутата Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что сборной Боснии и Герцеговины грозит отстранение от участия в турнирах под эгидой УЕФА. Сообщалось, что такой вариант развития событий возможен, если национальная команда сыграет со сборной России в товарищеском матче. Россияне помимо Боснии этой осенью встретятся с командами Киргизии и Ирана.
Ранее пресс-служба российской сборной опубликовала расширенный список футболистов, которые вызваны в национальную команду.
Депутат Госдумы: на Боснию давят со всех сторон, но у УЕФА нет механизмов наказания за товарищеский матч
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре Дмитрий Свищев оценил вероятность санкций от УЕФА в адрес сборной Боснии в случае проведения матча со сборной России.
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