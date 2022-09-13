– Мне очень нравится "Ростов". Есть молодые игроки, но опытных ребят тоже достаточно. Комличенко заиграл, Песьяков очень уверенно играет. "Ростов" – цельная команда, которая поборется за тройку. Не думаю, что "Ростов" может составить конкуренцию "Зениту", так как команде нужна стабильность, – передаёт слова Сёмина "РБ Спорт".
По итогам девяти сыгранных туров "Ростов" занимает третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея 19 очков. Выше них на данный момент только ЦСКА (20 очков) и "Зенит" (23 очка). Команда Валерия Карпина ещё не проигрывала в текущем сезоне. В предыдущем туре "Ростов" дома обыграл московский "Спартак" со счётом 4:2. Голы забивали Полоз (дважды), Уткин и Комличенко. В следующем туре команда также дома примет самарские "Крылья Советов", которые занимают десятое место.
Сёмин: "Ростов" – цельная команда, которая поборется за тройку
Бывший главный тренер "Ростова" Юрий Сёмин прокомментировал игру команды Валерия Карпина в текущем сезоне РПЛ.
Фото: Чемпионат.com