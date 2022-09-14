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Даса: мне нравится в Москве. Не боюсь, что могут перестать вызывать в сборную Израиля из-за перехода в "Динамо"

Правый защитник "Динамо" и капитан сборной Израиля Эли Даса прокомментировал свой переход в московский клуб.
Фото: Getty Images
- Мне нравится в Москве. Россия - очень гостеприимная страна. ...Не боюсь ли, что могут перестать вызывать в сборную, как Норманна? Нет, не боюсь. Я никак не обсуждал свой переход в "Динамо" с Федерацией футбола Израиля, - передает слова Дасы Sport24.

29-летний правый защитник Эли Даса 7 сентября перешел из голландского "Витесса" в московское "Динамо" на правах свободного агента. Футболист является капитаном национальной сборной Израиля, за которую провел 48 матчей, оформив в них 4 результативных передачи. Ранее главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен объявил, что не будет вызывать в свою команду опорного хавбека Матиаса Норманна из-за перехода в "Динамо".


Динамо Сборная Израиля Даса
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