"Горжусь тем, сколько воспитанников "Чертаново" попали в окончательный список сборной. Может ли это повлиять на суд? Учитывая то, что финансирование участия наших команд в профессиональных соревнованиях осуществлялось в том числе тем образом, за что меня обвиняют, наверное, это может быть аргументом. Но закон — есть закон, а я его, получается, нарушил. Мне за это и отвечать", - цитирует Ларина Sport24.
Напомним, Ларину в ближайшее время предстоит итоговое судебное заседание. Его с удят за хищение в особо крупном размере. Ларину вменяется, что в школе "Чертаново" тренировалось значительно меньше спортсменов, чем было указано в официальных документах, поэтому в распоряжение школы поступало больше средств, чем было необходимо. Ларин возглавлял "Чертаново" более 13 лет.
Ранее сегодня стала известна окончательная заявка сборной России на матч с Киргизией, который пройдет 24 сентября. В него попали Иван Ломаев, Александр Коваленко, Роман Ежов и Максим Глушенков, которые являются воспитанниками "Чертаново".
Ларин: горжусь, что столько воспитанников "Чертаново" попали в окончательный список сборной
Экс-директор "Чертаново" Николай Ларин прокомментировал попадание нескольких воспитанников академии в сборную России.
Фото: ФК "Чертаново"