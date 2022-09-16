"Уровень чемпионата упал, да. Но теперь у нас есть возможность развиваться молодым российским футболистам. Когда нас вернут в Европу? Сложно сказать. Какой смысл предполагать? Я надеюсь, что нас завтра вернут в еврокубки. Мы должны победить — во всем смыслах", - передает слова Овчинникова "РБ Спорт".
УЕФА отстранила российские клубные и национальные команды от турниров под своей эгидой до окончания сезона 2022/2023. Коллективы из топ-4 по итогам минувшего чемпионата не принимают участие в начавшемся розыгрыше Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
После 9-ти туров нынешнего сезона Российской Премьер-лиги лидирует в первенстве "Зенит". На втором месте – ЦСКА, замыкает топ-3 "Ростов".
Овчинников: надеюсь, нас завтра вернут в еврокубки – без них упал уровень чемпионата
Экс-вратарь сборной России Сергей Овчинников выразил надежду на скорое возвращение клубов РПЛ в еврокубки.
Фото: ЦСКА