"Мне нечего сказать, потому что со мной никто не контактировал. Соответственно, не знаю. Я сейчас вообще нахожусь в регионе и даже не в Москве", - приводит слова Кузьмичева "Матч ТВ".
Напомним, Кузьмичев занимал пост куратора системы подготовки молодых футболистов в "Спартаке" с сентября прошлого года. Однако уже в декабре специалист попросил освободить его от занимаемой должности. Сам он объяснял свое решение расхождениями в видении развития клуба со спортивным директором "Спартака" Лукой Каттани и техническим директором академии Антаром Яхья. Оба иностранца уже покинули клуб.
Сегодня появилась информация, что Кузьмичев вернется в "Спартак", чтобы заняться возрождением второй команды красно-белых.
Кузьмичев отреагировал на слухи о возвращении в "Спартак"
Экс-куратор системы подготовки молодых футболистов "Спартака" Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в клуб.
Фото: ФК "Локомотив"