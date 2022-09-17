Встреча проходила на "ВТБ Арене" в Москве. Победу гостям принесли голы Андрея Мостового и Густаво Мантуана, который вышел на замену в концовке матча. После этой победы "Зенит" упрочил лидерство в РПЛ, в активе команды Сергея Семака 26 набранных очков.
Кроме того, сине-бело-голубые выдали лучший старт в истории РПЛ. Ранее 26 очков набирали: сам "Зенит" (2014/15), ЦСКА (2015/16) и "Локомотив" (2002), но в этом годы у петербуржцев лучший результат и по разнице мячей - 29:3.
"Зенит" в последние сезоны четырежды подряд становится чемпионом России.
Источник: Sports.ru
"Зенит" выдал лучший старт в истории РПЛ
Фото: ФК "Зенит"