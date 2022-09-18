"Всегда приятно обыгрывать московские клубы, это наш раздражитель… Как игралось на фланге против новичка "Динамо" Элазара Дасы? Я в первый раз увидел этого игрока, если честно. Не знал, чего от него ожидать. Он тоже не знал, чего от меня ожидать? Ну, будем работать, в том числе и чтобы меня тоже знали в Европе", — цитирует Мостового "Матч ТВ".
"Зенит" в гостях переиграл "Динамо" со счетом 2:0 и сохранил лидерство в таблице национального чемпионата. Подопечные Сергея Семака набрали 26 очков в 10-ти матчах, в активе "Ростова", расположившегося на второй строчке, 22 балла.
29 сентября сине-бело-голубые в Москве сыграют против "Спартака" в рамках третьего тура группового раунда Кубка России. Команды дважды играли между собой в начавшемся сезоне – в обоих случаях победа оставалась за "Зенитом".
Андрей Мостовой: работаем над тем, чтобы меня знали в Европе
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой поделился мнением о победе питерцев над "Динамо" в 10-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Зенит"