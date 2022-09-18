"Думаю, что самый маленький срок, который он пропустит, это три недели. Может, месяц. Скорее всего, у него надрыв икроножной мышцы. Завтра у нас начнется рабочий день, будет конкретика по всему", - цитирует функционера "СЭ".
Напомним, румынский футболист получил повреждение на первых минутах встречи 10-го тура РПЛ против "Ахмата" и не смог продолжить матч. Вместо него на поле вышел Рай Влут. В результате "Урал" потерпел поражение и остался на 15-й строчке национального чемпионата с четырьмя очками в активе.
Игрок "Урала" Бикфалви может пропустить месяц из-за травмы в матче с "Ахматом"
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о повреждении полузащитника клуба Эрика Бикфалви.
Фото: ФК "Урал"