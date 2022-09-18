"Ротенберг сказал, что у клуба нет задачи повторить прошлогодний результат? Наверное, Борис Романович немного лукавит… Мы хотим повторить результат, быть с медалями для своих болельщиков. Мы хотим их радовать.
[в "Сочи"] Есть люди, которые ничуть не слабее ребят из других клубов. Они своей игрой в прошлом сезоне это доказали. Так что мне кажется, что это реально", — цитирует Гаранина "РБ Спорт".
"Сочи" в предыдущем сезоне под руководством Владимира Федотова финишировал на второй строчке Российской Премьер-лиги и завоевал первые в своей истории медали национального первенства. Летом в команде сменился тренерский штаб, в него вошел Вадим Гаранин. В действующем розыгрыше чемпионата южане набрали 17 очков в 10-ти матчах и вышли на 6-е место в турнирной таблице.
В рамках 11-го тура РПЛ "Сочи" в гостях встретится с "Оренбургом".
Гаранин: у "Сочи" нет задачи повторить прошлогодний результат? Ротенберг лукавит – нам реально стать вторыми
Старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин поделился мнением о задачах перед клубом на нынешним сезон.
Фото: ПФК "Арсенал"