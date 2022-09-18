По данным источника, руководство красно-синих не собирается подписывать с 31-летним футболистом новое соглашение. Сообщается, что он покинет команду на правах свободного агента после окончания нынешнего сезона.
Щенников является воспитанником ЦСКА и провел в клубе всю свою профессиональную карьеру. В составе "армейцев" защитник трижды становился чемпионом России, завоевал 4 серебряных и одну бронзовую медали национального первенства.
Источник: Metaratings
СМИ: ЦСКА не собирается предлагать Георгию Щенникову новый контракт
Защитник ЦСКА Георгий Щенников может покинуть столичный клуб после истечения срока контракта.
Фото: РПЛ