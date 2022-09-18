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СМИ: ЦСКА не собирается предлагать Георгию Щенникову новый контракт

Защитник ЦСКА Георгий Щенников может покинуть столичный клуб после истечения срока контракта.
Фото: РПЛ
По данным источника, руководство красно-синих не собирается подписывать с 31-летним футболистом новое соглашение. Сообщается, что он покинет команду на правах свободного агента после окончания нынешнего сезона.

Щенников является воспитанником ЦСКА и провел в клубе всю свою профессиональную карьеру. В составе "армейцев" защитник трижды становился чемпионом России, завоевал 4 серебряных и одну бронзовую медали национального первенства.

Источник: Metaratings


Щенников ЦСКА
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