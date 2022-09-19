"Вариант с "Сочи" появился неделю назад. Мы это время разговаривали, два дня назад я приехал сюда, прошёл медосмотр и сегодня подписал контракт… Был на последнем матче, смотрел игру… Конечно, рад вернуться в Россию. Летом я часто думал об этом, даже когда уехал в Данию", — цитирует Джорджевича "РБ Спорт".
Черногорец сегодня был официально представлен в качестве игрока "Сочи". До этого в чемпионате России футболист успел сыграть за "Локомотив", "Зенит" и тульский "Арсенал".
"Сочи" набрал 17 очков в 10-ти матчах нового розыгрыша Российской Премьер-лиги и вышел на 6-е место в турнирной таблице. В следующем туре национального первенства южане встретятся с "Оренбургом".
"Часто думал о возвращении в Россию". Джорджевич раскрыл подробности перехода в "Сочи"
Форвард "Сочи" Лука Джорджевич поделился эмоциями от перехода в российский коллектив.
Фото: ФК "Локомотив"