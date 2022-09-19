– Мои слова в социальных сетях? Эти слова я писал не про "Спартак", не про футбол, это про жизнь. Это про мою личную жизнь. Я остался единственным в своей семье. Мне друзья говорили, если я завершу карьеру футболиста, у моей семьи никого не останется, кто смог бы ее содержать, не останется кормильца, – приводит слова Николсона "РБ Спорт".
Напомним, что ранее ямайский форвард писал в своих соцсетях следующее: "Я много работаю, потому что не могу облажаться. Мне не на кого положиться. Я – резервный вариант". После десяти сыгранных туров РПЛ Николсон ещё не отметился результативными действиями и редко выходил с первых минут, но в десятом туре против "Локомотива" вышел в стартовом составе. Шамар отыграл 60 минут и был заменён на Антона Зиньковского.
Николсон: если я завершу карьеру футболиста, у моей семьи не останется кормильца
Нападающий московского "Спартака" Шамар Николсон объяснил свои недавние слова в соцсетях.
Фото: Global Look Press