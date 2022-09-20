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Рязанцев – о мотивации "Торпедо": все нам нужно: и голы, и очки, и победы. Хотелось бы выбраться со дна

Полузащитник "Торпедо" Александр Рязанцев рассказал о настрое команды после победы над ЦСКА (1:0).
Фото: ФК "Торпедо"
– После победы над ЦСКА атмосфера была шикарная, все радовались, прыгали. Это была необходимая для нас победа. Всё нам нужно: и голы, и очки, и победы. Хотелось бы выбраться со дна. В раздевалке ничего не сломали, всё хорошо. Что нужно сделать, чтобы победы стали регулярными? Если бы я точно знал ответ, мы были бы где-то в тройке, наверное. Во-первых, с этим вопросом надо к тренеру и его штабу, руководителям. Верю всей душой в то, что "Торпедо" не покинет чемпионат, – цитирует Рязанцева "Чемпионат".

До десятого тура и матча с ЦСКА "Торпедо" ещё не побеждала ни в одной игре. Команда шла на последнем месте, меняла главного тренера. В предыдущем туре удалось обыграть московский ЦСКА со счётом 1:0. Единственный гол забил центральный защитник Стефан Шапич, проводивший свой первый матч за новый клуб в РПЛ. Результативная передача на счету 34-летнего крайнего защитника Игоря Смольникова. Победа над "армейцами" не помогла "Торпедо" подняться в турнирной таблице, команда всё ещё занимает последнее шестнадцатое место. Следующие свои игры "Торпедо" проведёт после международной паузы – в Кубке России с "Уралом" и в чемпионате с "Факелом".


Торпедо Рязанцев
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