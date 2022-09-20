Об этом сообщила юрист московского клуба Татьяна Завьялова.
По словам Завьяловой, иск был подан еще летом, но из-за нарушений при подаче был возвращен. Он должен быть рассмотрен в ближайшее время. В чем суть претензий рассказать Завьялова не смогла.
Газизов через суд требовал от "Спартака" возвращения на пост генерального директора и выплаты компенсации.
"Полагаю, что речь идет об упущенной выгоде, которую господин Газизов не получил в связи с признанием договора недействительным. Что ж, у Газизова еще много процессуальных возможностей, иски он пишет умело. Газизов считает себя бесспорно правым и пытается это доказать", - цитирует Завьялову РИА Новости.
"Уфа" по итогам прошлого сезона вылетела из Российской Премьер-лиги (РПЛ). В текущем сезоне Первой лиги после 10-ти сыгранных туров башкирский клуб располагается в таблице первенства на 12-м месте, имея в своем активе 12 очков. 25 сентября "Уфа" в гостях сыграет против "Акрона" в рамках 11-го тура Первой лиги.
Газизов подал новый иск к Федуну на 365 миллионов рублей
Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов подал новый иск к экс-президенту красно-белых Леониду Федуну на 365 миллионов рублей.
Фото: ФК "Уфа"