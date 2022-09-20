Защитник Илья Кутепов летом перешел в "Торпедо" на правах свободного агента. Предыдущим клубом Ильи был "Спартак", с которым завершился контракт и он не был продлен.
За красно-белых Кутепов выступал под 29-м номером.
"В "Торпедо" поменял номер. Думал, новый клуб - надо что-то поменять. Сел, начал вспоминать. "Милан" - любимый клуб с детства, поэтому решил взять третий номер в честь Паоло Мальдини", - цитирует Кутепова Чемпионат.
В составе "автозаводцев" в текущем сезоне 29-летний футболист провел 5 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился. Контракт Кутепова с "Торпедо" рассчитан до конца текущего сезона.
В таблице РПЛ "Торпедо" занимает 16-е место, набрав в 10 матчах 4 очка.
Кутепов объяснил, почему решил взять третий номер в "Торпедо"
Защитник "Торпедо" Илья Кутепов рассказал, почему решил выступать под третьим номером в составе "автозаводцев".
Фото: ФК "Торпедо"