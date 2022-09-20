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Кутепов: на зимних сборах Ваноли наигрывал меня в основе, но судьба распорядилась иначе

Защитник "Торпедо" Илья Кутепов, ранее игравший за красно-белых, прокомментировал свои перспективы в "Спартаке", когда в клуб пришёл Паоло Ваноли.
Фото: РИА Новости
– На зимних сборах Ваноли наигрывал меня в основе. В тот момент у меня были новые надежды. Новый тренер, нужно доказывать. Я надеялся, что ситуация для меня изменится в лучшую сторону, начну играть. Но судьба распорядилась иначе. Тогда переговоры о новом контракте находились в активной фазе. Мой агент приезжал на сборы общаться с руководством, я хотел остаться – провёл в "Спартаке" столько лет, это мой первый большой профессиональный клуб. До него я только во второй лиге играл. Зарплата в тот момент не была важна. Я шёл на понижение, для меня деньги не были приоритетом. Главное – играть, – передаёт слова Кутепова "Чемпионат".

Паоло Ваноли тренировал "Спартак" полгода и покинул клуб летом 2022 года, напоследок выиграв Кубок России. В финале был обыгран московский "Динамо". Кутепов является воспитанником Академии Коноплёва, играл сначала во второй команде "Спартака", затем в основной, в который он перешёл зимой 2016 года. В стане красно-белых Илья провёл шесть лет и минувшим летом решил сделать новый шаг в своей карьере. В июле 2022 года 29-летний центральный защитник перешёл в другой московский клуб – "Торпедо", недавно поднявшийся из Футбольной национальной лиги. За текущий сезон Кутепов провёл 4 матча в Российской премьер-лиге и один в Кубке России. Результативными действиями не отмечался. В предыдущем туре игроки "Торпедо" обыграли ЦСКА, но всё ещё остаются на последнем месте в турнирной таблице.


Спартак Кутепов Ваноли Торпедо
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